Torsten Sträter & Markus KrebsJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 44: Torsten Sträter & Markus Krebs
43 Min.Folge vom 22.03.2019Ab 6
Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Torsten Sträter und Markus Krebs. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.
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