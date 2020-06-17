Judith Richter & Eko FreshJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 25: Judith Richter & Eko Fresh
43 Min.Folge vom 17.06.2020
"Genial daneben - Das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute zu Gast: Judith Richter und Eko Fresh. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.
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