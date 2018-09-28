Wo Nationen aufeinandertreffen, gibt es hoffentlich die Antwort!Jetzt kostenlos streamen
Genial daneben
Folge 4: Wo Nationen aufeinandertreffen, gibt es hoffentlich die Antwort!
45 Min.Folge vom 28.09.2018Ab 12
Hugo Egon Balder stellt die Fragen der Zuschauer bei "Genial daneben". Beantwortet werden diese von Hella von Sinnen und Wigald Boning. Abwechselnd werden die beiden Rate-Profis von den Top-Comedians Deutschlands unterstützt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick