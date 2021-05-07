Was ist ein Trockenspanner?Jetzt kostenlos streamen
Genial daneben
Folge 1: Was ist ein Trockenspanner?
45 Min.Folge vom 07.05.2021Ab 6
In dieser Folge von "Genial daneben" suchen Hella von Sinnen und Wigald Boning gemeinsam mit den Rategästen Paul Panzer, Torsten Sträter und Özcan Cosar nach Antworten zu kuriosen Fragen wie "Was ist ein Kölner Brett?" oder "Welche Idee steckt hinter dem Icow-Project?" Dabei kennt die Fantasie des Rate-Teams keine Grenzen. Wer kommt auf die richtige Antwort und wer liegt "Genial daneben"?
