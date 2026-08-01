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Georgie & Mandy

Ein weiser Mann und ein Wettlauf

ProSiebenStaffel 2Folge 1vom 10.08.2026
Ein weiser Mann und ein Wettlauf

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Georgie & Mandy

Folge 1: Ein weiser Mann und ein Wettlauf

19 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6

Jim, der mittlerweile im Ruhestand ist, langweilt sich zu Tode und geht seiner Familie auf die Nerven. Seine Tochter Mandy rät ihm, im Laden nach dem Rechten zu sehen. Dort streiten Georgie und Ruben über die richtige Strategie: Ruben will sparen, Georgie investieren. Ob die frischgebackenen Partner mit Jims Hilfe einen Kompromiss finden werden?

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