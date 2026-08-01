Eine schöne Frau und eine schräge OrgelJetzt kostenlos streamen
Georgie & Mandy
Folge 2: Eine schöne Frau und eine schräge Orgel
18 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6
Mandy genießt als Wetterfee die Bewunderung vieler Männer, was Georgie sehr missfällt. Doch auch Mandy erkennt bald, dass ihr Erfolg Schattenseiten hat. Connor möchte indes alles über Baseball lernen, um die Spiele der Highschool musikalisch auf der Orgel zu begleiten. Jim gibt sein Bestes, um seinem Sohn das komplexe Spiel zu erklären.
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