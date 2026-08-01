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Georgie & Mandy

Der letzte Wille und ein neues Leben

ProSiebenStaffel 2Folge 3vom 17.08.2026
Der letzte Wille und ein neues Leben

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Georgie & Mandy

Folge 3: Der letzte Wille und ein neues Leben

18 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6

Mary beginnt, sich nach dem Tod ihres Mannes wieder zu verabreden, was Georgie missfällt. Er befragt daraufhin Pastor Jeff nach bestimmten biblischen Richtlinien für Witwen. Jim und Audrey erstellen derweil ein Testament und überlegen, wer von ihren Kindern mit dem Erbe umgehen kann. Als sich Mandy einmischt, haben die beiden eine brillante Idee ...

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