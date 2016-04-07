Germany's Next Topmodel
Folge 10: Blind Marrying
101 Min.Folge vom 07.04.2016Ab 12
"Blind Marrying": Die Nachwuchsmodels kommen in Weiß und bewegt unter die Haube. Statt für ein Shooting schreiten die Topmodel-Anwärterinnen für einen One Take Fashion-Film den Kirchengang entlang. Und wie bei einer echten Hochzeit haben sie nur eine einzige Chance. Beim Entscheidungs-Walk auf dem Laufband müssen die Topmodel-Anwärterinnen große Emotionen zeigen. Das Thema: Mit der großen Liebe ist Schluss - jetzt startet ein neues Leben ...
