Abgedreht: Als Alice im PuppenhäuschenJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 12: Abgedreht: Als Alice im Puppenhäuschen
100 Min.Folge vom 27.04.2017Ab 12
Wie passt ein Model mit 1,80 Meter Größe in ein winziges Puppenhaus? Die Antwort: Nur in einem Märchen. "Meine Models verwandeln sich diese Woche in Alice aus 'Alice im Wunderland'", erklärt Heidi Klum das Shooting der zwölften Folge. Und wer gewinnt einen der größten #GNTM-Jobs der Staffel? Das Opel-Casting steht an. Letztes Jahr kam die Gewinnerin der Opel-Challenge aus Team Michael. Kann Team Thomas dieses Jahr den Ausgleich machen?
