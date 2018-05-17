Germany's Next Topmodel
Folge 15: Das Halbfinale
97 Min.Folge vom 17.05.2018Ab 12
Mitten in der amerikanischen Wüste müssen sich die Halbfinalistinnen in Designerkleidern vor der Linse des Fashion-Fotografen Regan Cameron in Szene setzen. Und der letzte Entscheidungswalk vor dem #GNTM-Finale steht an; Jean Paul Gaultier wählt persönlich Haute Couture-Roben für die #GNTM-Models aus, die sie mit extravaganten Posen präsentieren müssen. Welche Topmodel-Anwärterinnen können Jury-Chefin Heidi Klum von ihrer Performance überzeugen und schaffen es ins #GNTM-Finale?
