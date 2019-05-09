Show your personality!Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 14: Show your personality!
97 Min.Folge vom 09.05.2019Ab 12
Für die #GNTM-Models gilt es, auf dem Catwalk einen einzigartigen Laufstil zu entwickeln und diesen gemeinsam mit einem eigens kreierten Look zu präsentieren. Mit Rat und Tat stehen ihnen zwei Runway-Profis zur Seite: Modelchefin Heidi Klum hat Supermodel Naomi Campbell als Gastjurorin geladen. Bunt bemalt und voller Glitzer ziehen die Topmodel-Anwärterinnen außerdem beim Shooting mitten auf dem belebten Rodeo Drive in Beverly Hills ihre Umgebung in Bann.
