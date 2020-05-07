Germany's Next Topmodel
Folge 15: The cover is yours!
127 Min.Folge vom 07.05.2020Ab 12
Heute steht das wichtige Cover-Shooting für die Harper's Bazaar an. Zurück in der Modelvilla werden die #GNTM-Models von ihren Liebsten überrascht. Beim Entscheidungswalk in der Haute Couture Mode von Designer August Getty sollen die Topmodel-Anwärterinnen Dramatik und Emotionen transportieren. Neben dem Topdesigner wird außerdem Kerstin Schneider, Chefredakteurin der Harper's Bazaar, sowie das Model Coco Rocha neben Heidi Klum in der Jury sitzen.
