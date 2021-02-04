Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 16Folge 1vom 04.02.2021
127 Min.Folge vom 04.02.2021Ab 12

High Fashion in Berlin! Zum Start der 16. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" überrascht Heidi Klum ihre Nachwuchsmodels in der deutschen Modemetropole direkt mit einer glamourösen Fashionshow. An ihrer Seite: die französische Designer-Legende Manfred Thierry Mugler, der die Topmodel-Anwärterinnen genau unter die Lupe nimmt und die Modelchefin bei ihrer Entscheidung unterstützt. Für wen beginnt die große #GNTM-Reise?

ProSieben
