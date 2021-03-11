Germany's Next Topmodel
Folge 6: Sedcard-Shooting
98 Min.Folge vom 11.03.2021Ab 12
Winter Wonderland: Auf dem Laufsteg verwandeln sich Heidi Klums Models in Eisprinzessinnen. Außerdem steht eines der wichtigsten Fotoshootings der ganzen Staffel an: das Sedcard-Shooting! Vor der Kamera von Christan Anwander zeigt sich, welche Topmodel-Anwärterin ihren neuen Look selbstbewusst verkörpert. Nur wer die Modelchefin dabei überzeugt, schafft es eine Runde weiter. Fotograf Christian Anwander nimmt auf dem Gastjuroren-Stuhl Platz.
