Germany's Next Topmodel
Folge 7: Back to the 80's
124 Min.Folge vom 18.03.2021Ab 12
Beim Werbespot-Dreh im Stil der 80er-Jahre ist die Kreativität der #GNTM-Models gefragt: Sie müssen sich den Text für ihren Spot selbst überlegen und im Set spontan mit Requisiten interagieren. Der Entscheidungswalk steht ganz unter dem Motto "Social Media". Nach einem Teaching mit Stefanie Giesinger und ihrem Partner Marcus Butler posieren die Topmodel-Anwärterinnen am Ende des Laufstegs hinter einem XXL-Instagram-Bilderrahmen und schießen das perfekte Selfie.
