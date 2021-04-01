Germany's Next Topmodel
Folge 9: And Action!
105 Min.Folge vom 01.04.2021Ab 12
Mit einem spektakulären Höhenshooting in 125 Metern Höhe hat es die neunte Folge in sich. Von den Topmodel-Anwärterinnen verlangt Heidi Klum Beweglichkeit, Eleganz und absolute Furchtlosigkeit. Um den Entscheidungswalk in Form eines Action-Parcours glamourös zu meistern, sind Körpergefühl, Kondition und Sportlichkeit der Topmodel-Anwärterinnen gefragt. Wichtige Tipps gibt den #GNTM-Models Moderatorin und Model Rebecca Mir, die den Gastjuroren-Platz einnimmt.
