Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Überraschung! Die Models bekommen Besuch aus der Heimat

ProSiebenStaffel 18Folge 13vom 11.05.2023
Überraschung! Die Models bekommen Besuch aus der Heimat

Überraschung! Die Models bekommen Besuch aus der HeimatJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 13: Überraschung! Die Models bekommen Besuch aus der Heimat

124 Min.Folge vom 11.05.2023Ab 12

Überraschung! Diese Woche bekommen die Models Besuch von ihren Liebsten aus der Heimat. Beim "Rich Girl"-Shooting posieren die #GNTM-Anwärterinnen in einem luxuriösen Penthouse und werden nicht nur von Heidi Klum unter die Lupe genommen, sondern auch von ihrem Besuch aus der Heimat. Der Entscheidungswalk gleicht einer Gala: In riesigen Roben müssen die Models einen eleganten Walk zwischen Family & Friends hinlegen.

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen