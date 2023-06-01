Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 18Folge 16vom 01.06.2023
113 Min.Folge vom 01.06.2023Ab 12

The Cover is yours! Diese Woche steht das Cover-Shooting für die Harper's BAZAAR an. Hier müssen jede Pose, jeder Blick und jede Bewegung der #GNTM-Models sitzen. Passend zur Show-Metropole Las Vegas verwandeln sich die Models am Entscheidungstag in Dragqueens. Beim berühmten Drag-Brunch sollen sie das Publikum mit ihrer Performance mitreißen. Die Models, die Heidi Klum und Gastjurorin Kerstin Schneider überzeugen können, sind im Halbfinale.

ProSieben
