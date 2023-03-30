Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 18Folge 7vom 30.03.2023
115 Min.Folge vom 30.03.2023Ab 12

Iconic! Beim Videoshooting verwandeln sich die Topmodel-Anwärterinnen in Doppelgängerinnen von Marilyn Monroe. Gemeinsam mit den Elevator Boys performen sie zu ikonischen Songs wie "Diamonds are a girl's best friend". Wer kann mit seinen Dancemoves überzeugen und Spontanität unter Beweis stellen? Auch am Entscheidungstag unterstützen die Elevator Boys Heidi Klum als Gastjuroren und bewerten welches Model sich den Einzug in die nächste Runde verdient hat.

