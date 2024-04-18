Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 19Folge 10vom 18.04.2024
115 Min.Folge vom 18.04.2024Ab 12

Zeit für Haute Couture! Doch zuerst wird ein neues Gesicht für die Unterwäsche-Marke Intimissimi gesucht. Acht Models dürfen ihr Können unter Beweis stellen und einen Einblick in ihre Morgenroutine geben. Dann kommt die große High Fashion Show im SCS Warehouse. Die Kandidat:innen präsentieren die opulenten Designs auf dem Catwalk und für die Elimination steht Heidi das internationale Model Winnie Harlow als Gastjurorin zur Seite.

