Germany's Next Topmodel
Folge 15: Monsun-Shooting
100 Min.Folge vom 23.05.2024Ab 12
Heute gibt es gleich zwei Beauty-Jobs abzusahnen. Zunächst ist mehr als nur mit den Wimpern klimpern gefragt, um den Lashes-Kunden zu überzeugen. Dann dreht sich alles um Umarmungen und Emotionen beim Casting für eine Deodorant-Marke. Wer lässt den Kunden in sein Inneres blicken? Beim spektakulären Monsun-Shooting mit Fotograf Rankin spielt das künstliche Wetter verrückt. Regen und Wind? Kein Problem für die Models. Oder doch?
