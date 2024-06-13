Germany's Next Topmodel
Folge 19: Finale
137 Min.Folge vom 13.06.2024Ab 12
Finale! Nach einer aufregenden Zeit in der Modewelt stellen sich die Topmodel-Anwärterinnen und Anwärter ihrer letzten Herausforderung in der 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum". Premiere: Dieses Jahr wird es zwei Gewinner geben! Eine weibliche Siegerin und ein männlicher Sieger werden jeweils 100.000€ erhalten und das Cover der Harper's Bazaar zieren. Wer überzeugt Heidi Klum und ihre Gäste im großen Finale in Köln und wird #GNTM 2024?
