Casting-Fieber und hoher BesuchJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 2: Casting-Fieber und hoher Besuch
94 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 6
Heidi Klum setzt ihre Suche nach "Germany's Next Topmodel" in den historischen Wilhelm Hallen fort und hat einen ganz besonderen Gast an ihrer Seite: Den französischen Modeschöpfer Jean Paul Gaultier, der den Nachwuchsmodels wertvolle Tipps für den Laufsteg gibt. Außerdem zu Gast: Die deutsche Designerin Jasmin Erbas, die die kommende Fashion-Show mit ihren Kollektionen ausstatten wird. Wer wird es auf den Catwalk schaffen?
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick