Germany's Next Topmodel
Folge 8: Welcome to Los Angeles!
98 Min.Folge vom 04.04.2024Ab 12
In dieser Woche heißt es nach dem Casting-Marathon in Frankfurt für die Models: Bye, bye Deutschland. Hallo Los Angeles! Was sie dort erwartet? Ein Catwalk im legendären Rose Bowl Stadium, umgeben von Footballspielern! Die Mission: Cool bleiben und die Looks von Christian Cowan rocken.
