Germany's Next Topmodel

Wer zieht ins Finale ein?

ProSiebenStaffel 2Folge 12vom 17.05.2007
Wer zieht ins Finale ein?

Wer zieht ins Finale ein?Jetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 12: Wer zieht ins Finale ein?

99 Min.Folge vom 17.05.2007Ab 12

Wer schafft es ins Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum"? Auf die Siegerin wartet ein Vertrag mit der internationalen Modelagentur IMG, ein C&A-Werbevertrag und der Titel auf der deutschen Cosmopolitan. Eine schwere Entscheidung für Heidi Klum und ihre Jury ...

