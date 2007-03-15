Germany's Next Topmodel
Folge 3: Glatzen-Shooting
93 Min.Folge vom 15.03.2007Ab 12
14 Mädchen können nun noch "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" werden: Hana, Michaela (Milla), Fiona, Alla, Denise, Janina-Catharina, Tonia, Mandy, Aneta, Anja, Enyerlina, Barbara, Anne-Kathrin (Anni) und Antje. Heute ziehen die Mädchen in ihr Haus ein, außerdem wartet ein besonders anspruchsvolles Foto-Shooting auf sie - und dafür brauchen sie eine Glatze ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick