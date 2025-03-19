Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Heidi Klum erobert das Münchner Hofbräuhaus mit ihren Models!

ProSiebenStaffel 20Folge 10vom 19.03.2025
Heidi Klum erobert das Münchner Hofbräuhaus mit ihren Models!

Heidi Klum erobert das Münchner Hofbräuhaus mit ihren Models!Jetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 10: Heidi Klum erobert das Münchner Hofbräuhaus mit ihren Models!

129 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12

Schweinshaxe, Knödel, Rotkraut. Zusammen mit ihren männlichen Models macht Heidi Klum einen Ausflug ins Münchner Hofbräuhaus. Doch dann ruft wieder das Model-Leben: Natürlich brauchen auch die Männer eine Sedcard. Gerade noch beim Sport müssen die Männer im direkten Anschluss ins Fotoset. Wer kann mit dem Location-Wechsel am besten umgehen? Im atemberaubenden Müller'schen Volksbad in München laufen die Männer über einen spektakulären Laufsteg ...

Weitere Folgen in Staffel 20

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen