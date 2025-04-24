Glamour, Akrobatik & Verwandlung: Willkommen im #GNTM-ZirkusJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 17: Glamour, Akrobatik & Verwandlung: Willkommen im #GNTM-Zirkus
122 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12
Egal ob Akrobat, Jongleur oder Tänzer - in jedem Zirkusartisten steckt eine Menge Schauspieltalent. Und genau das ist jetzt gefragt, denn die Models müssen Variabilität zeigen, indem sie im Zirkus-Setting in unterschiedliche Rollen schlüpfen. Für das Shooting werden sie zu Marionetten, sodass sie bei Pinocchio-artigen Bewegungen von Gastjuror und Starfotograf Kristian Schuller abgelichtet werden. Beim Catwalk tragen die Models zirkustypische Kostüme ...
