Germany's Next Topmodel

ProSiebenStaffel 20Folge 9vom 13.03.2025
106 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12

Ein Sedcard-Fotoshooting ist für die Karriere eines Models unerlässlich. Für dieses Sedcard-Shooting mit dem renommierten Fotografen Yu Tsai wird jedes Model in auffälligem Schwarzweiß fotografiert. Die Models haben die kreative Freiheit, ihre eigenen Posen einzubringen oder elegant auf einem Stuhl zu posieren. Vor der atemberaubenden Kulisse von Schloss Tüßling findet die anschließende Modenschau statt - eine Hommage an Twiggys kultigste Looks aus den 1960er Jahren.

