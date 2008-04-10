Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 7vom 10.04.2008
Duschen, frischmachen oder ausruhen? Keine Chance! Nach der Ankunft aus New York geht es für die Mädchen nonstop zum nächsten Casting: für eine Modenschau in der deutschen Botschaft in Paris, vor der Creme de la Creme der internationalen Modebranche. Trotz Jetlag und sieben Stunden Flug in den Beinen, schlagen sich die Topmodel-Anwärterinnen tapfer ...

