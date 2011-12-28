Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Modelalltag

ProSieben Staffel 6 Folge 9 vom 28.12.2011
Modelalltag

Germany's Next Topmodel

Folge 9: Modelalltag

102 Min.Folge vom 28.12.2011Ab 12

Für die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel" geht es wieder auf die Reise - diesmal wird es für sie exotisch. In einer der größten Metropolen der Welt warten auf Heidi Klums Mädchen aufregende Castings, Jobs und Shootings in einer außergewöhnlichen Kulisse. Eine besondere Herausforderung für die Mädchen ist auch die fremde Sprache: Ein Agenturbesuch wird so zum Sprachkurs.

ProSieben
