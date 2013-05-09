Germany's Next Topmodel
Folge 11: Die Hawaii-Edition
98 Min.Folge vom 09.05.2013Ab 12
Aloha Hawaii! In der "Editorial Edition" zieht es Heidis Mädchen auf die Trauminsel. Nach einem ersten Strandbesuch folgt jedoch der Albtraum: eine Wanderung zum Dschungel-Camp! Dort angekommen verkündet Heidi ihren Mädchen, am gemütlichen Lagerfeuer, die Challenge des nächsten Tages. Jedes Mädchen muss sich bei einem komplett unterschiedlichen Shooting - vor Enriques Linse - perfekt in Szene setzen. Wer überzeugt die Jury als starke Amazone oder sexy Bondgirl?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick