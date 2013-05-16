Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

ProSieben Staffel 8 Folge 12 vom 16.05.2013
Folge 12: Die Music-Edition

101 Min. Folge vom 16.05.2013 Ab 12

Beyoncé, Madonna, Elvis - "Starauflauf" bei "Germany's next Topmodel -by Heidi Klum". In der "Music Edition" schlüpfen die Nachwuchsmodels in die Rollen wahrer Musik-Ikonen. Für das Shooting singen und tanzen sie nicht nur wie ihre Stars - sie sehen aus wie den Musikvideos entsprungen. Für die Mädchen das absolute Highlight: ein Video-Dreh mit echten Weltstars.

ProSieben
