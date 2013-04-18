Germany's Next Topmodel
Folge 8: Die Sexy-Edition
98 Min.Folge vom 18.04.2013Ab 12
Es wird heiß! In der "Sexy Edition" von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" werden aus den Mädchen von nebenan heiße Rockerbräute und Showgirls. In einer Challenge nach der anderen müssen Heidis Mädchen zeigen, dass sie in verschiedene sexy Rollen schlüpfen können. Personal Coaching bekommt der Modelnachwuchs von einem berühmten "Victoria's Secret"-Engel.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick