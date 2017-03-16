Als Burlesque Girls in Las VegasJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 6: Als Burlesque Girls in Las Vegas
101 Min.Folge vom 16.03.2017Ab 12
Starfotografin Ellen von Unwerth erwartet mit Heidi Klum die Topmodel-Anwärterinnen in einer der größten Show-Locations von Las Vegas - im Treasure Island. Getreu dem Motto "Burlesque" sollen sich die Models mit glitzernden Kleidern und ausladenden Federhüten in wahre Showgirls verwandeln und sich tänzerisch zum perfekten Foto posen. Dabei bekommen die jungen Frauen besonders bunte Accessoires.
