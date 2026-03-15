Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Geschichten aus Sambia

Das Tal der Vögel

Blue AntStaffel 2Folge 5vom 15.03.2026
Das Tal der Vögel

Das Tal der VögelJetzt kostenlos streamen

Geschichten aus Sambia

Folge 5: Das Tal der Vögel

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Die Dokumentation wirft einen Blick auf das afrikanische Land Sambia, das eine vielfältige Tierwelt beheimatet, die jedes Jahr eine lange Dürreperiode überstehen muss. Im Fokus stehen die größten Tiere Afrikas, darunter Elefanten, Giraffen, Büffel, Flusspferde und Nilkrokodile. Diese Tiere müssen sich anpassen, um in der Liuwa-Ebene zu überleben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Geschichten aus Sambia
Blue Ant
Geschichten aus Sambia

Geschichten aus Sambia

Alle 2 Staffeln und Folgen