Ghost Rockers
Folge 22: Schoko-Song
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Wieviel weiß die Vizedirektorin Isabella Vermeer über den Absturz der „Freebirds“? Ist sie gar an dem Tod der Bandmitglieder beteiligt? Die Ghost Rockers befürchten das Schlimmste, zumal sich Vermeer plötzlich sehr merkwürdig verhält. Als dann Charlie vergisst, den Brief mit der Collegeabmeldung für Jonas abzuschicken, droht dessen Geheimnis aufzufliegen. Wenn sich das College bei seiner Mutter meldet, erfährt sie, dass er sich ohne ihr Wissen an der DAM-Akademie angemeldet hat.
