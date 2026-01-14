Ghost Rockers
Folge 23: Ohne Jonas
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jonas’ schlimmster Alptraum wird wahr: Seine Mutter hat erfahren, dass er sich an der DAM eingeschrieben hat. Und das ausgerechnet jetzt, kurz vor der Zwischenprüfung! Durch die Suche nach dem Geheimnis der „Freebirds“ haben die Ghost Rockers die Vorbereitungen für die Prüfung völlig vernachlässigt. Und als sie mit den Instrumenten aus dem Proberaum spielen wollen, funktioniert der Zauber nicht mehr. Brandon indes streut die falsche Information, dass es er war, der sich von Lauren getrennt hat.
