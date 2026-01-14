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Ghost Rockers

Hilf mir!

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 25vom 14.01.2026
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Ghost Rockers

Folge 25: Hilf mir!

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jonas spricht sich mit seiner Mutter aus und erfährt, warum sie sich solange weigerte, den Wunsch ihres Sohnes zu erfüllen, ein erfolgreicher Gitarrist zu werden. Um mehr über die Verwicklungen der Vizedirektorin Isabella Vermeer zum Tod der „Freebirds“ herauszufinden, beschließen die Ghost Rockers, ihr Büro zu durchsuchen. Sie erfahren, dass Vermeer einst mit dem Gitarristen der Band zusammen war. Ist also Eifersucht ein mögliches Motiv für die Tat?

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