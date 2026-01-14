Die Geister der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Ghost Rockers
Folge 26: Die Geister der Vergangenheit
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Ghost Rockers bemühen sich, einen gemeinsamen Auftritt für das Herbstexamen auf die Beine zu stellen. Doch Mila weigert sich, für die Band zu singen. Als Jonas sie damit konfrontiert, öffnet sich Mila ihm endlich und erzählt, dass ihr Vater einst auch Musiker werden wollte, dann aber auf die schiefe Bahn geriet. Brandon hingegen bekommt von seinem Vater Direktor Kent die Chance, seinen Song als Single herauszubringen, allerdings nur unter der Bedingung, dass er Mila nicht mehr trifft.
