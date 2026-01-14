Ghost Rockers
Folge 27: Nur ein Kuss
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Brandon will nicht wahrhaben, dass Mila nicht mit ihm zusammen sein will. Es gelingt ihm, sie abzufangen und mit ihr über ihren Kuss zu reden. Lauren indes führt ihren Racheplan aus, der dafür sorgen soll, dass Mila von der DAM-Akademie flieht. Dazu stiehlt sie diverse Wertsachen der Lehrer und versteckt sie in Milas Spind. Direktor Rocco Kent fällt prompt auf Laurens Plan rein und verdächtig Mila der Tat. Schließlich ist ihr Vater ja ebenfalls ein Dieb.
