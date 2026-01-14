Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 29vom 14.01.2026
Die Aufführungen für das Herbstexamen finden statt. Lauren tanzt mit Bravour und erntet viel Applaus, ebenso wie Brandon, der einen Song singt, den sein Vater als Single herausbringen will. Doch die Ghost Rockers stehen vor einem großen Problem: Nur mit den magischen Instrumenten können sie gut spielen. Doch wenn Vermeer etwas mit dem Flugzeugabsturz der „Freebirds“ zu tun hat, darf sie die Instrumente nicht sehen. Sonst würde sie schnell erkennen, dass sie einst der Band gehört haben.

