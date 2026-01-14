Ghost Rockers
Folge 31: Der Flugplatz
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Alex gelingt es gerade noch, den Song der Ghost Rockers aus dem Netz zu nehmen, bevor ihn die Hauptverdächtige Isabella Vermeer zu hören bekommt. Denn wie sich herausstellt, kennt sie den Song, und müsste nur eins und eins zusammenzählen, bis sie bei den Ghost Rockers landet und erkennt, wer da hinter ihr her ist. Jimmy kann inzwischen ein Anagramm auf dem Gitarrenkoffer der „Freebirds“ entziffern. Die Spur führt zu einem verlassenen Flugplatz.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick