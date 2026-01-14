Wer sind die Ghost Rockers?Jetzt kostenlos streamen
Ghost Rockers
Folge 33: Wer sind die Ghost Rockers?
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jonas und seine Freunde kommen einen großen Schritt weiter. Sie finden heraus, dass ein mittlerweile verstorbener Mechaniker mit dem Flugzeugabsturz der „Freebirds“ beauftragt wurde. Doch wer ist der eigentliche Drahtzieher, und worin liegt das Motiv? Die Indizien sprechen weiterhin für Isabella Vermeer. Jimmy versucht unterdes Jonas zu trösten, der von Mila eine Abfuhr bekommen hat. Damit Mila nicht zur Single-Präsentation erscheint, lockt Lauren sie in Vermeers Büro und schließt sie dort ein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick