Ghost Rockers
Folge 36: Falsche Kappen
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nachdem Isabella Charlies Kappe im Proberaum entdeckt hat, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie das Geheimnis um die Ghost Rockers gelöst hat. Auch Direktor Kent erfährt davon und beauftragt seinen Sohn Brandon damit, Charlie nicht aus den Augen zu lassen. Zudem lässt er eine Überwachungskamera in dem verlassenen Flügel des Gebäudes installieren. Unterdes kommt es zu einer Aussprache zwischen Jonas und Mila, bei der ihr Jonas Dinge an den Kopf wirft, die er kurz darauf wieder bereut.
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