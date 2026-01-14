Ghost Rockers
Folge 42: Neue Verwandtschaft
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jonas fällt es nicht leicht zu verarbeiten, dass Isabella Vermeer seine Großmutter ist. Er selbst ist das Baby auf dem Bild, das die Ghost Rockers bei Isabella gefunden haben. Und das bedeutet nichts anderes, als dass der Gitarrist der „Freebirds“ sein Großvater war. Obwohl Direktor Kent den Gang zum Proberaum mit einer Kamera ausgestattet hat, begibt sich Jonas in den verlassenen Flügel, um Kontakt zu dem Geist seines Opas aufzunehmen. Doch Direktor Kent ist ihm bereits dicht auf den Fersen.
