Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Bruderherz

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 44vom 14.01.2026
Bruderherz

BruderherzJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 44: Bruderherz

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Endlich versteht Jimmy, warum es Charlie so schwer fällt, Trauer im Schauspielunterricht zu spielen. Sie hat den Tod ihres kleinen Bruder nie überwinden können. Jimmy verspricht ihr, niemandem von Charlies Geheimnis zu erzählen, doch dann plappert er es unbedarft vor den anderen Ghost Rockers aus. Jonas kann inzwischen mit seiner Mutter sprechen. Er erfährt, dass seine Großmutter alles daran gesetzt hat zu beweisen, dass der Flugzeugabsturz der „Freebirds“ absichtlich herbeigeführt wurde.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen