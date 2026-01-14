Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Die beste Band

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 51vom 14.01.2026
Die beste Band

Die beste BandJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 51: Die beste Band

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Mit Isabella Vermeer als Verbündete versuchen die Ghost Rockers, dem Verursacher des Flugzeugabsturzes eine Falle zu stellen. Eine Schlüsselrolle spielt dabei der Enkel des Mechanikers, der damals den Motor des Flugzeugs manipulierte. Die Ghost Rockers finden heraus, dass er den Täter mit zurückgehaltenen Beweisen erpresst. Mit einem falschen Telefonanruf wollen sie beide zu ihrem Konzert locken. Doch dann erfahren sie, dass Direktor Kent das Examen genau zur Zeit ihres Konzerts angesetzt hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen