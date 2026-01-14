Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 24vom 14.01.2026
Folge 24: Der vierte Rang

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jimmy kann an nichts anderes mehr denken als an das Date von Charlie und Robin. Und auch Mila macht Jonas‘ Verschwinden weiterhin schwer zu schaffen. Alex versucht Ella indes über ihren Vater auszufragen, da dieser ein hohes Mitglied des Schwarzen Auges ist und wahrscheinlich weiß, wo sich Jonas aufhalten könnte. Doch das ist leichter gesagt als getan. Ella hat seit langer Zeit nicht mehr mit ihrem Vater gesprochen. Als er dann zur Aufführung plötzlich auftaucht, staunt Alex nicht schlecht.

