Ghost Rockers
Folge 24: Der vierte Rang
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jimmy kann an nichts anderes mehr denken als an das Date von Charlie und Robin. Und auch Mila macht Jonas‘ Verschwinden weiterhin schwer zu schaffen. Alex versucht Ella indes über ihren Vater auszufragen, da dieser ein hohes Mitglied des Schwarzen Auges ist und wahrscheinlich weiß, wo sich Jonas aufhalten könnte. Doch das ist leichter gesagt als getan. Ella hat seit langer Zeit nicht mehr mit ihrem Vater gesprochen. Als er dann zur Aufführung plötzlich auftaucht, staunt Alex nicht schlecht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick