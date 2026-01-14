Der Film unseres LebensJetzt kostenlos streamen
Ghost Rockers
Folge 25: Der Film unseres Lebens
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Brandon feiert seinen ersten umjubelten Liveauftritt an der DAM. Dazwischen platzt ausgerechnet die Information, dass sein Manager Cliff Smith ein hohes Mitglied des Schwarzen Auges ist. Als Mila Brandon vor seinem Manager warnt, reagiert dieser gereizt und glaubt, dass sie nur neidisch auf seine Karriere ist. Dann werden die beiden auch noch ausgewählt, gemeinsam für die nächste Prüfung einen Tanz einzustudieren.
