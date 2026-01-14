Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Der Film unseres Lebens

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 25vom 14.01.2026
Der Film unseres Lebens

Ghost Rockers

Folge 25: Der Film unseres Lebens

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Brandon feiert seinen ersten umjubelten Liveauftritt an der DAM. Dazwischen platzt ausgerechnet die Information, dass sein Manager Cliff Smith ein hohes Mitglied des Schwarzen Auges ist. Als Mila Brandon vor seinem Manager warnt, reagiert dieser gereizt und glaubt, dass sie nur neidisch auf seine Karriere ist. Dann werden die beiden auch noch ausgewählt, gemeinsam für die nächste Prüfung einen Tanz einzustudieren.

